خبير جيولوجي يعتذر عن رئاسة المجلس الاستشاري للموارد المعدنية





اعتذر جيولوجي مستشار د. الشيخ محمد عبدالرحمن عن رئاسة المجلس الاستشاري للشركة السودانية للموارد المعدنية الذي كونه مديرها العام مبارك أردول أمس ، والذي يضم مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل الشركة ليتصدى لدراسة وبحث مشاكل التعدين المختلفة.

وكشف د. الشيخ محمد عبد الرحمن في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء) بأنه لم يوافق على رئاسة المجلس وإنما وعد فقط بالتعاون مع قيادات قطاع المعادن للخروج بالقطاع إلى بر الأمان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد .وقال : (عندما تم الاتصال بي لرئاسة اللجنة قدمت إعتذاري خاصة وأن لا أملك الوقت لا القدرة على رئاسة أي لجنة لكني في ذات الوقت أبديت استعدادي للتعاون لحلحة مشاكل القطاع الراهنة)، وطالب الشيخ الجميع بتضافر الجهود لمعالجة الإشكالات الحالية في قطاع التعدين وأن لا ينجر القطاع لعراك سياسي سيكون فيه الوطن هو الخاسر.

يذكر أن المجلس الذي أعلن عنه كان برئاسة جيولوجي مستشار دكتور الشيخ محمد عبدالرحمن وينوب عنه دكتور مضوي ابراهيم وأمينه العام خالد محمد هداية الله ويضم عضوية منتخبة من ممثلي شركات الامتياز وشركات معالجة المخلفات وشركات التعدين الصغير وممثلي التعدين التقليدي وأصحاب الطواحين والصاغة.

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