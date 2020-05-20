قالت إنه أقل من المتوقع.. الصحة تعلن تسجيل (137) إصابة جديدة بـ(كورونا) و(6) وفيات





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية، تسجيل (137) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بجانب (6) حالات وفاة، فيما ذكرت أن التقرير لا يعكس معدل الحالات اليومي، وأقرت بأنه أقل من العدد المتوقع.

وأوضح التقرير الوبائي الصادر ليل الثلاثاء، أنه تم تسجيل (99) إصابة بالخرطوم، الجزيرة (3)، القضارف (7) حالات، كسلا (13)، سنار (6)، الشمالية (5)، البحر الأحمر (3) حالات، وجنوب دارفور حالة واحدة.

بينما سجلت (3) وفيات بالخرطوم، وفاتان بالجزيرة، ووفاة واحدة في نهر النيل من الحالات المُعلنة سابقاً.

وأشارت إلى أن العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الوباء ارتفع إلى (2728) حالة، متضمنة (111) وفاة، وقد سجلت حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات تراكمياً منذ بداية الجائحة: (الخرطوم 2208 حالة- الجزيرة 143- شمال كردفان 88- القضارف 84- سنار 66- جنوب دارفور 25- كسلا 30- نهر النيل 10- الشمالية 13- شمال دارفور 12- شرق دارفور 6- غرب كردفان 6- النيل الأبيض 8- غرب دارفور 4- البحر الأحمر 6- جنوب كردفان 3- وسط دارفور 2 والنيل الأزرق 4 حالات).

واوضحت الوزارة أنه يوجد تغيير تراكمي في حالات بعض الولايات نسبة لحركة الحالات بين الولايات لتلقي العلاج.

ونوهت إلى تماثل (39) حالة للشفاء- 24 بولاية سنار و13 بالخرطوم، بالإضافة لحالة في كلٍ من الجزيرة والشمالية، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (286) حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن الفحص المعملي اليومي تم لعدد “234” عينة في المعمل القومي “استاك” كانت “125” منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 54.8% كما تم فحص “42” عينة في معمل النيل الأزرق فكانت “9” منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 21.4%، وتم فحص “5” عينات في المعمل المركزي لولاية البحر الاحمر فكانت “3” منها موجبة للمرة الأولى بنسبة 75%.

ونبهت الوزارة إلى إجراء ترتيبات في المعمل القومي للصحة العامة (استاك)، لتنفيذ خطة التوسع في الفحص المعملي للأعداد المتزايدة من حالات الإشتباه، وقالت “بما أننا درجنا على إعلان الحالات المؤكدة معملياً فإن العدد المعلن في هذا التقرير لا يعكس معدل الحالات اليومي وهو أقل من العدد المتوقع”.

وأكدت أن العمل جارٍ لمعالجة كل المعوقات في أسرع وقت حتى يصدر الإعلان الوبائي بصورة يومية منتظمة مطابقة للواقع الوبائي اليومي.

وأكدت وزارة الصحة، أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وشددت على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الإشتباه.

الصيحة

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