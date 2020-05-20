حكومة نهر النيل تقرر إغلاق كافة المعابر





قررت حكومة ولاية نهر النيل إغلاق كافة المعابر بالولاية خاصة في منطقة العوتيب وكبري شندي المتمة بالإضافة لمحلية أبوحمد لمنع تدفق المواطنين للولاية قبل وأثناء عطلة عيد الفطر المبارك خوفا من انتقال مرض كورونا.

وفوض اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوالي اللواء عبدالمحمود حماد بأمانة الحكومة بالدامر فوض المحليات باتخاذ أي تدابير في حالة ظهور حالات لفيروس كورونا او الاشتباه.

وشدد الاجتماع بعد الاستماع لتقرير حول الموقف الصحي من رئيس الدائرة الصحية بالولاية عبدالمنعم بلة، على ضرورة التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة الاتحادية والولاية.

وناقش الاجتماع الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي من خلال التقرير الذي قدمه رئيس دائرة الزراعة المهندس حسن الحاج حيث تستهدف الوزارة زراعة اكثر من 700 الف فدان تركز على محصول الذرة.

و قدم مدير عام وزارة المالية والاقتصاد عبدالكريم احمد محمد تنويرا حول الاجراءات التي تمت لتعديل موازنة الولاية لمقابلة تكاليف الهيكل الراتبي الجديد بمبلغ يفوق الستة مليارات جنيه، ووافق المجلس على المقترح وتم التعديل

وقدم مدير عام وزارة البني التحتية المهندس سمير سعيد ة تنويراً عن الجهود الجارية لمعالجة مشكلة المياه والتعريفة الجديدة للمياه لمواكبة التكلفة العالية للتشغيل و قرر الاجتماع إرجاء الأمر لحين تكملة العمل في تأهيل وصيانة محطات المياه الكبرى في المقرن ومحطة مياه شندي

ووقف الاجتماع على موقف الخدمات والسلع الضرورية للمواطن خاصة خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك.

واطمأن الاجتماع على الموقف خاصة بعد الجهود التي قادها الوالي مع الجهات الاتحادية والتي ساهمت في زيادة حصة الولاية من المواد البترولية والدقيق وخاصة سلعة الغاز.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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