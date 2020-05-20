الفكي: بحثنا مع لجنة ازالة التمكين بالقضارف الاسراع ببدء عملها





وجه عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال ، محمد الفكي سليمان حكومة ولاية القضارف بتوفير كافة الامكانيات والمعينات اللازمة للجنة بالولاية حتي تتمكن من الاسراع ببدء عملها في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتحقيق شعارات الثورة التي استشهد من اجلها نفر كريم من ابناء وبنات الشعب السوداني حتى يستشعر المواطن بالتغيير الذي حدث بعد زوال النظام البائد .

وقال الفكي في تصريح صحفي عقب اجتماعه بلجنة ازالة التمكين ،على هامش زيارة وفدي مجلسي السيادة والوزراء للقضارف ، بحضور والي الولاية رئيس اللجنة اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم، قال ان الاجتماع ناقش التعديلات الكبيرة التي حدثت لقانون اللجنة والتي منحتها صلاحيات واسعة للقيام بالدور المنوط بها في تحقيق مطالب التغيير، الى جانب التحديات والمعوقات والرؤى التي من شانها تطوير وترقية عمل واداء اللجنة وتمكينها من اداء مهامها على الوجه المطلوب بكل ولايات البلاد .

القضارف :الطيب محمد

صحيفة الجريدة

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