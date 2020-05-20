البريميرليغ: (6) إصابات (كورونا) وعزل لمدة أسبوع





كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن وجود (6) إصابات بفيروس (كورونا المستجد) في (3) أندية تلعب ضمن منافسات البريميرليج.

وقالت رابطة البريميرليج في بيان رسمي الثلاثاء “خضع 748 لاعبًا وموظفًا لاختبارات فيروس كورونا، يومي الأحد 17 مايو والاثنين 18 مايو”. وأضافت “خلال هذه الاختبارات، جاءت 6 نتائج إيجابية فقط من 3 أندية.. اللاعبون أو الموظفون الذين ثبتت إصابتهم بكورونا، سيعزلون أنفسهم لمدة 7 أيام”.

وتابع البيان “تُقدم الرابطة هذه المعلومات المجمعة، لأغراض نزاهة المنافسة وشفافيتها.. ولن نقدم أي تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد، وستعلن النتائج بهذه الطريقة بعد كل جولة اختبار”.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ مطلع شهر مارس الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تأجيل الأحداث الرياضية الكبرى.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليز الممتاز برصيد 82 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ57 نقطة، ثم ليستر سيتي برصيد 53 نقطة.

صحيفة الصيحة

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