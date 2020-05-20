تجمُّع المهنيين السُّودانييين يودع قانون النقابات منضدة وزير العدل.





أودع تجمُّع المهنيين السودانيين ، نُسخةً من قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020، منضدة وزارة العدل رسمياً.

وقال التجمع في بيان صحفي اليوم انه طلب تحديد موعد للاجتماع، مع وزير العدل الدكتور نصر الدين عبدالباري، لمناقشة أسباب تأخير إصدار القانون وسُبُل الإسراع في إجازته، سعياً لسد الفراغ في العمل النقابي على النهج الذي أقرّته مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار التجمع أنّ مسودة القانون أعدّها خُبراء ومُختصون من الجهات ذات الصلة بالعمل النقابي، برعاية مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية كما أن مسودة القانون خضعت لمُشاورات واسعة عبر ورشٍ، ضمّت مُختصين وأصحاب المصلحة، كما نُشرت نسخة منه بصفحة التجمُّع الرسمية بـ(فيسبوك)، ليدلي الجميع بدلوهم في أمر القانون الجديد.

واضاف البيان انه قد تم مقابلة الرسائل التي تواترت إليهم بمُختلف الطرق، جرحاً وتعديلاً في المسودة المطروحة، بكل تقدير واحترام، وكانت لهم عوناً وسنداً في تقديم مسودة تُراعي مصالح العاملين جميعاً وتُحقِّق مبادئ الثورة العظيمة.

سونا

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