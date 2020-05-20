تاور يتفقد سير العمل بمعمل استاك المرجعي





تفقد. البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي ،الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية، مساء اليوم سير العمل بمعمل استاك المرجعي بالخرطوم.

ووقف البروفيسور تاور على الدور الذي يضطلع به المعمل في مجال تحليل الوبائيات وفحص الفيروسات بما فيها فيروس كورونا لضمان سلامة النتائج باعتباره الجهة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

معبرا عن تقديره للجهود التي تبذلها الادارة والعاملون بالمعمل من اجل تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى.

الى ذلك اشاد العاملون بالمعمل بالزيارة التي تعكس اهتمام قيادة الدولة بالمرافق الصحية وترقية الاداء بها .

سونا

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