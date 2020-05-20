صندوق أبوظبي يقدم مساعدات طبية للقطاع الصحي بالسودان





قدم صندوق أبوظبي للتنمية اليوم الشحنة الثالثة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها للشعب السوداني.

وجرى تسليم الشحنة الثالثة بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات قدمها سفير الامارات لدى السودان السيد حمد محمد الجنيبي اليوم بالخرطوم للحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، ليبلغ حجم المساعدات 136 طناً من المواد الطبية والدوائية.

وقام صندوق أبوظبي للتنمية في مطلع الشهر الحالي بتسليم الشحنتين الأولى والثانية من المساعدات الطبية لرفد القطاع الصحي وتعزيز دوره في توفير الرعاية الطبية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للشعب السوداني، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء وباء كوفيد -19 وتداعياته.

هذا وقد أعلن صندوق أبوظبي للتنمية في وقت سابق عن تقديم مساعدات لدعم القطاع الصحي في السودان بقيمة 75 مليون درهم إماراتي بما يعادل 20 مليون دولار كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019 والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك للمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.

وأكد سعادة حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان لـ(سونا) “لا تدخر الإمارات جهداً في مساعدة جمهورية السودان حكومة وشعباً، وذلك انطلاقا من مبدأ علاقات الأخوة التي تجمعنا، ولطالما كان لصندوق أبو ظبي للتنمية دور فعال في تعميق أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين، من خلال جهوده التنموية في السودان”

وأضاف “وقوفنا معاً في هذه الأوقات يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تعززت عبر السنوات، ونحن ملتزمون بمساعدة جمهورية السودان في مسيرتها التنموية، ولن ندخر جهداً في سبيل ذلك”.

وفي إطار المنحة قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني لدعم الاستقرار المالي للسودان، كما وَرَّدَ الصندوق في وقت سابق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الغذائية الملحة للشعب السوداني، إضافة لتوفير المستلزمات المدرسية من المقاعد لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 15 مليون دولار. كما تضمنت المساعدات دعماً للقطاع الزراعي بقيمة 11 مليون دولار، إلى جانب تقديم مساعدات طبية بلغت 136 طن لدعم القطاع الصحي في السودان بقيمة اجمالية بلغت 20 مليون دولار.

سونا

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