مجلس الوزراء يقف على جهود التصدي لوباء كورونا





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدورى صباح اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

وفى مستهل أعماله ناقش المجلس تقريراً حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي ادريس الذى استعرض الموقف الجنائي بالبلاد مشيراً إلى أهم الأحداث في جنوب دارفور وجنوب كردفان وكسلا والخرطوم وما أُتخذ حيالها من إجراءات، كما أشار إلى ملابسات وفاة الشريف أحمد عمر بدر فضلاً عن بعض الاحتجاجات نتيجة للنقص في خدمات المياه والغاز والوقود .

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء تداول حول تطبيق إجراءات الحظر مشيراً إلى عدم التزام المواطنين بالاغلاق مبيناً أن المجلس شدد على تقوية دور الشرطة في تطبيق إجراءات الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووقف مجلس الوزراء على جهود ولاية الخرطوم في صيانة الآبار وجلب المياه الى المناطق المتأثرة، وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أكد كذلك على أهمية التنوير ورفع الوعى بالمخاطر التى تنتج عن عدم الالتزام بالحظر الذى تفرضه الدولة لدرء آثار وباء الكورونا .

وأبان الأستاذ فيصل أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة حول مستجدات جائحة كورونا بالبلاد قدمها وزير الصحة د. اكرم على التوم الذي أشار إلى عدم التزام المواطنين بالحظر وعدم ضبط التصاريح وضعف التنسيق مما أدى إلى زيادة حالات الإصابة التى بلغت (٢٧٠٠) حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات أدني معدل على مستوى العالم (٤٪).

وناشد وزير الصحة مجلس الوزراء لإصدار قرار بوقف الانتشار خارج العاصمة وإغلاق المحليات التى تظهر فيها حالات الإصابة لأهمية التقصى والاحتواء، كما أشار إلى جهود الوزارة في إعداد الخطة التنبؤية للمجلس الاستشاري لوزير الصحة بشأن كورونا وخطة توسيع المعامل وتوسيع سعة العزل ومعالجة الخلل الناتج عن سوء الإدارة، كذلك أشار إلى استمرار جلب المعينات والألبسة الواقية وتوزيعها على الولايات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء تداول حول ضرورة تطبيق إلزامية لبس الكمامات للمواطنين، مبيناً أن المجلس عبر عن ارتياحه لإعلان عودة المراكز الصحية وفتح المستشفيات لاستقبال الحالات الأخرى للمرضى من غير المصابين بالكورونا، ومعالجة أوضاع المواطنين العالقين بالخارج وأهمية اتخاذ إجراءات تتسق والمواثيق الدولية.

سونا

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