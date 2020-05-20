كورونا.. توقف كل استعدادات العيد وتهدد التجار بالسجون





كشف عضو شعبة مستوردي الملبوسات والمنسوجات والأحذية، صديق فضل المولى، عن استعدادات مبكرة، تمت لموسم العيد قبل ٦ أشهر.

وقال لـ(السوداني) إن معظم الموردين استعدوا قبل فترة ، لتوفير والملبوسات والمنسوجات والأحذية، موضحاً بأن كميات كبيرة من البضائع موجودة الآن بالمخازن، جزء منها بالجمارك والميناء، وأخرى في الطريق، ولكن بسبب جائحة كورونا توقفت حركة العمل، مشدداً على أن مستوردي الملبوسات خاصة تضرروا كثيراً، لأن البيع حتى على مستوى المخازن موقوف، كما لهم التزامات داخلية وخارجية وبنكية، منوهاً إلى أن هذا الضرر سيدخل العديد من التجار للسجون.

وتطلع إلى أن تقوم الدولة بمعالجة الضرر بطرق مختلفة، مشيراً إلى أن المستوردين كانوا ممولين للدولة عبر الجمارك والضرائب والموانئ، ودفع الرسوم المحلية والولائية.

السوداني

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