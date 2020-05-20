وزير الإعلام : موعد استئناف الدراسة مرهون بالوضع الصحي





نفى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، صحة ماتردد حول تحديد موعد لامتحانات الشهادة الثانوية وفتح الجامعات وامتحانات الأساس بالخرطوم.

وكشف في تصريحات بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، عن انعقاد اجتماع ثلاثي بين وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة للتشاور حول الموقف، وإن الاجتماعات ستتواصل بعد عطلة عيد الفطر المبارك بهذا الخصوص.

وأوضح أن الاجتماع الثلاثي شدد على أن قرار تحديد موعد انعقاد الامتحانات لن يكون مفاجئا للأسر والطلاب وسيكون قبل وقت كاف حتى يتمكن الجميع من الاستعداد للامتحانات.

مؤكدا إن تحديد موعد استئناف الدراسة وعقد الامتحانات مرهون بالوضع الصحي في المقام الأول.

التيار

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