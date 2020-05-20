وزير الصحة : الوزارة تدعم 18 ادارة صحية بالولايات





قال د. أكرم على التوم وزير الصحة ان وزارته تقوم بمجهودات جبارة لمكافحة وباء كورونا مبينا انها تعمل مع (18) إدارة صحية في الولايات وتدعمها حتي تضطلع بدورها في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمرضي.

واوضح د. أكرم في حوار مع التلفزيون القومي من منصة كورونا اليوم أن وزارته ورثت نظام صحي منهار نتيجة السياسات الخاطئة للنظام البائد في ادارة الشأن الصحي في البلاد، مشيرا الي التدهور الذي تعاني منه الولايات في مجال الخدمات الصحية والطبية، وقال انها تفتقد لابسط الخدمات ومنها الأكسجين علي سبيل المثال، وقال ان وزارته بدأت في معالجة هذا الخلل وذلك من خلال خطة اسعافية قامت الوزارة بتنفيذها بمعاونة الخيرين من ابناء السودان ودعم المنظمات الدولية وساهمت في إعادة تأهيل بعض المرافق الصحية بالولايات.

وعزا وزير الصحة ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا الي التراخي في عملية الإغلاق الشامل الذي اعلنته اللجنة العليا للطوارئ الصحية داعيا الي ضرورة الحزم في هذه الاجراءات باعتبارها الطريقة المثلي للحد من انتشار الوباء، وقال ان القوات النظامية والاجهزة الامنية يقع عليها العبء الأكبر في نجاح هذا الإغلاق.

واشار د. أكرم الي المجهودات التي قامت بها وزارة الصحة في حماية الكوادر الطبية من الاعتداءات المتكررة مشيرا للاعتداء التي حدث للاطباء في كسلا وغيرها مؤكدا أن وزارته ملتزمة ايضا بحماية الاطباء والكوادر الصحية من خلال توفير الألبسة الواقية لهم والتي يتم تسليمها لمدراء الصحة بالولايات عبرالصندوق القومي للإمدادات الطبية المركزية الذي يستلم كل الهبات ويقوم بتوزيعها على الولايات.

وكشف وزير الصحة عن خطة وقائية لمجابهة الأمراض المصاحبة للخريف مبينا ان الوزارة وجهت الولايات بإعادة تشغيل المراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى الذين يعانون من أمراض غير الكورونا، وقال ان يوم السبت القادم سيشهد الإعلان عن خطة ولاية الخرطوم والتي سيتم النقاش حولها واجازتها .

سونا

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