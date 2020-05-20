الفكي يشيد بنموذج الجزيرة في ادارة أزمة جائحة كورونا





دعا الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي مواطني ولاية الجزيرة للالتزام بالموجهات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من تفشي جائحة كورونا خاصة في الأيام المقبلة فترة عيد الفطر المبارك .

وشدد الفكي في تصريح لـ(سونا) علي ضرورة الالتزام بالحظر وعدم التكدس في الأسواق والتواجد بالمنازل وقال “هذا المرض خطير وقد يستمر فترات طويلة ” .

الى ذلك أشاد الفكي لدي لقائه بقصر الضيافه بمدني اليوم د. ايهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة بحضور الأستاذ حسن شيخ إدريس قاضي عضو المجلس السيادي والأستاذه ولاء البوشي وزير الشباب والرياضية والاستاذ عادل محمد الحسن الخطيب امين عام حكومة ولاية الجزيرة بنموذج ولاية الجزيرة في ادارة أزمة جائحة كورونا .

وإعتبر أن ولاية الجزيرة من الولايات التي بها أعداد كبيرة من الإصابة بالمرض مشيرا الى ان إستعدادات الولاية كانت كبيرة بجانب الدعم المتميز من مجتمع الجزيرة رغم الظروف التي تمر بها البلاد .

سونا

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