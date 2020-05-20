مفوضية حقوق الإنسان تدعو للالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية أثناء فترة الحظر





ناشدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان المواطنين الالتزام والتقيد بتوجيهات الجهات الأمنية المختصة خاصة في نقاط الارتكاز خلال فترة حظر التجوال نسبة لظروف الطوارئ الصحية التي تمر بها بالبلاد وذلك حفظاً للأمن والسلامة العامة، وطالبت مولانا حرية إسماعيل عبد المحسن رئيس المفوضية الجهات النظامية المسؤولة بمراقبة تنفيذ حظر التجوال بمزيد من التبصير والتنوير لمنتسبيهم حول كيفية التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأحوال وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح، وذلك بما يضمن الحفاظ على حياة المواطنين.

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