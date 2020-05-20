مكتب الأطباء الموحد: نحن على بعد خطوات من التصعيد القسري





مكتب الأطباء الموحد

بيان مهم

رسالة مفتوحة:

إلى السيد/

– رئيس مجلس السيادة الانتقالي

– رئيس مجلس الوزراء الانتقالي

– وزير العدل

– وزير الداخلية

– مدير عام شرطة السودان

– النائب العام

حماية الأطباء من الاعتداءات وإجازة قانون حماية الأطباء والكوادر الطبية عاجلاً غير آجل.

تم الاعتداء اليوم على الأطباء المتطوعين للعمل في ظل هذه الظروف بالغة التعقيد في مستشفى امدرمان التعليمي. نرسل هذه الرسالة واضحة المعالم لصناع القرار من المسؤولين ونقولها صراحةً ودون مواربة هذه المرة أن قانون حماية الأطباء هو معركة الأطباء للكرامة ولا مجال للشجب والإدانه فإما أن يتم تمرير هذا القانون الآن أو أن تتحملوا جميعكم المسؤولية المترتبة على ذلك.

نؤكد بأننا في المكتب الموحد على بعد خطوات من التصعيد القسري نتيجة تهاونكم والتعامل مع قضايانا بلا اعتبار فمجرد الكلام لا يحمي كادرنا وسمعنا منكم الكثير من الكلام الجميل ولكن المحصلة استمرار المأساة وآن الأوان لكتابة التاريخ الذي يكتب عندما يقرر الأطباء ذلك.

مكتب الأطباء الموحد:

» لجنة أطباء السودان المركزية

» نقابة أطباء السودان الشرعية

» لجنة الإستشاريين و الإختصاصيين

٢٠ مايو ٢٠٢٠

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