المفوضية تتاسف لحادثة ابو حمامة وتدعو الجهات النظامية بتنوير منسوبيها بكيفية التعامل مع المواطنين





عبرت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان ،حرية إسماعيل عبد المحسن – عن بالغ أسفها لسقوط ضحايا أثناء فترة حظر التجوال المعلن، بعد الحادثة المؤسفة التي وقعت بنقطة إرتكاز محطة أبو حمامة مع لفة القوز والتي نتج عنها مقتل مواطنين بالسلاح الناري على يد جندي من القوات المسلحة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 16/5/2020م.

وأوضحت خلال تصريح صخفي بأن حالة الطوارئ لا تنتقص من الحق في الحياة ،وكان يجب استخدام أقل قدر ممكن من القوة إن كان لابد من استخدامها ، لتنفيذ إجراءات الحظر والتدرج في استخدام القوة وليس التعامل بالسلاح الناري مباشرة الامر الذي أدى إلى سقوط ضحايا وانتهاك لحق الحياة.

ودعت المفوضية الجهات النظامية المسؤولة بمراقبة تنفيذ حظر التجوال بمزيد من التبصير والتنوير لمنتسبيهم حول كيفية التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأحوال وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح، وذلك بما يضمن الحفاظ على حياة المواطنين.

وتناشد المفوضية جميع المواطنين الإلتزام والتقيد بتوجيهات الجهات الأمنية المختصة خاصة في نقاط الارتكاز خلال فترة حظر التجوال نسبة لظروف الطوارئ الصحية التي تمر بها بالبلاد وذلك حفظاً للأمن والسلامة .

التيار

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