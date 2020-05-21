وزير المالية يؤكد معالجة رواتب العاملين بالقطاع الخاص





قال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في المنصة الموحدة بدار الاطباء مساء اليوم ان جلسة مجلس الوزراء اليوم استمعت الي تنوير قدمه وزير المالية حول معالجة رواتب القطاع الخاص.

واشار وزير الثقافة والاعلام ان وزير المالية اكد علي معالجة اوضاع العاملين بالقطاع الخاص باصدار مساومة جماعية مع القطاع الخاص بعد العيد مباشرة لزيادة المرتبات تتسم بقدر من المرونة مع مرعاة للاوضاع والظروف التي يمر بها القطاع الخاص نتيجة لظروف جائحة كورونا وتأثيراته علي الوضع الاقتصادي .

وقال فيصل أن وزير الصحة الدكتور اكرم علي التوم قدم في جلسة مجلس الوزراء تقرير عن الوضع الصحي بالبلاد وعبر عن قلقه بعدم التزام المواطنين بتنفيذ الاجراءات الاحترازية بالشكل الكاف مما أدي الي انتشار الجائحة بمعدلات اعلي.

واشار الي ان مجلس الوزراء وجه الجهات المختصة بضرورة اتخاذ وتنفيذ الاجراءات بصرامة، مبينا ان وزير الصحة طلب من مجلس الوزراء باصدار تعميم للولايات باهمية اغلاق اي محلية تظهر فيها جائحة كورونا، واكد بان هناك خطة محكمة بعد العيد مباشرة .

ونفي وزير الثقافة والاعلام ما تتداولة المواقع والوسائط حول اصدار جدول للامتحانات واكد بانه لم يتم اصدار اي جدول للامتحانات وهو الامر الذي سيتم وفق مؤشرات للوضع الصحي بالبلاد وطمأن اولياء امور الطلاب بان تحديد الامتحانات سيكون قبل موعد كاف .

سونا

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