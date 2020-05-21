إجراءات لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأنشطة التجارية





اكد رئيس مجلس التسيير باتحاد عام اصحاب العمل السوداني هاشم صلاح مطر تاثيرات الظرف الذي تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا علي كافة قطاعات الاعمال بالسودان وعلي الاقتصاد الوطني وقال مطر فى تصريحات ان الاتحاد ظل الى جانب مساهمته العينية والمادية الفاعلة فى الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة فايروس كورونا ظل مهموما بقضايا ومشاكل قطاعاته المختلفة مشيرا إلى انها تاثرت سلبا لافتا الى حصر تلك المشاكل ودراستها واعداد مقترحات تمكن من تسيير الانشطة الاقتصادية للمساهمة فى اصلاح معاش الناس وانعاش النشاط الاقتصادي.

اخر لحظة

شارك الموضوع :





