لجنة أطباء السودان المركزية: انسحاب من جميع المستشفيات بعد 72 ساعة





لجنة أطباء السودان المركزية

تنسيقية النواب التخصصية

بيان أول وأخير في قانون حماية الطبيب والكوادر الطبية

لا عذر لمن أنذر…

نحن في سبيل تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة سائرون…

ما شهدناه اليوم من اعتداء على الكوادر الصحية بمستشفى أمدرمان التعليمي هو مشهد بعيد عن القيم التي خرجنا لها في ثورة ديسمبر المجيدة، وكما كان إضرابنا يهز جبروت السلطة الغاشمة؛ فإننا نعلن بوضوح أن قطار الثورة مستمر وأن وقودنا الثوري لم ولن ينفد.

وعليه فإننا نعلن عن انسحابنا من جميع المستشفيات بعد ٧٢ ساعة، وعليه نوجه الزملاء النواب في جميع المستشفيات لتوفيق أوضاع المرضى والبدء في إجراءات تسليمهم لإدارات المستشفى.

المطالب الحقوقية:

١- إصدار قانون حماية الطبيب والكوادر الطبية عبر الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي عاجلاً.

٢- محاكمة الجناة محاكمة فورية وتعويض المتضررين.

٣- رفع درجة تأمين جميع المستشفيات فورياً وإنشاء إدارة من قوات مشتركة متخصصة في أمن المستشفيات وتحديد خط ساخن لها للنداء.

ستتابع التنسيقية مع الجهات ذات الصلة المحدثات خلال المدة المذكورة وستوافيكم بالتفاصيل.

> إعلام التنسيقية:

١. لجنة نواب الجراحة العامة

٢. لجنة نواب جراحة العظام

٣. لجنة نواب جراحة المسالك

٤. لجنة نواب جراحة الأطفال

٥. لجنة نواب جراحة الأذن والأنف والحنجرة

٦. لجنة نواب الطب الباطن

٧. لجنة نواب طب المجتمع

٨. لجنة نواب طب وصحة الأطفال

٩. لجنة نواب أمراض النساء والتوليد

١٠. لجنة نواب الطب النفسي

١١. لجنة نواب التخدير

١٢. لجنة نواب الأشعة

١٣. لجنة نواب طب الطوارئ

١٤. لجنة نواب الجلدية

١٥. لجنة نواب طب الصدر

١٦. لجنة نواب طب وجراحة العيون

١٧. لجنة نواب واختصاصيي علم الأمراض

١٨. لجنة نواب جراحة التجميل

١٩. لجنة نواب طب الأورام

٢١ مايو ٢٠٢٠

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