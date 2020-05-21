المبادرة تدعو لتوحيد المطلب حول تكوين نقابة العاملين بالارصاد





دعت مبادرة استعادة النقابة بالارصاد الجوي جميع العاملين بالارصاد الي التوحد حول مطلب أوحد هو تكوين نقابة العاملين بالأرصاد الجوي والتوافق على نظام أساسي للنقابة يعبر عن مصالح وطموحات جميع العاملين.

وكشفت المبادرة عن عزمها طرح مسودة أولية للنظام الأساسي للنقابة لتتم مناقشتها والتوافق عليها من جميع العاملين.

وانتقدت تعطيل الجمعية التعاونية على الرغم من توفر كل المعينات من رأس مال وامكانات وشددت على أن تكوين نقابة للارصاد الجوي حرة ومستقلة هو مفتاح الحل لجميع المشكلات ، واعلنت المبادرة عن وجود خلافات بينها وبين تجمع الارصاد الجوي على الرغم من سعيها تحقيق انشاء نقابة مستقلة.

وقالت في بيان لها عملنا عن قرب مع تجمع الارصاد وبادرنا بطرح مسودة نظام أساسي للنقابة ليتم التوافق عليه بواسطة جميع العاملين الا انه وللأسف الشديد قد اثروا الانشغال بالمناصب والصراعات السياسية لتتدحرج مصالح العاملين بالأرصاد الجوي الى ذيل أولوياتهم واردفت بل وصل بهم الحال الى الوقوف مع المخدم (الإدارة) ضد مصالح العاملين وعدم السعي في إعادة المفصولين تعسفيا من قبل النظام السابق، مما أدى في النهاية الى غياب الأجندة النقابية عن جدول أعمالهم.

الخرطوم :سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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