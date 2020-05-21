استرداد أوقاف بـ18 مليون دولار والتحقيق في قاعة الصداقة وحديقة الحيوان





أعلن وزير الشؤؤن الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح استعادة الحكومة عقارات طالها الفساد في العشرة سنوات الأخيرة بما يقارب 18 مليون دولار كما تمت استعادة 17 عقارا بواسطة لجنة التفكيك من منظمة الدعوة الاسلامية وأرض وقف الحاجة سكينة ومجمع النور الإسلامي و13 قطعة من منظمة الدعوة الإسلامية بجانب 4 قطع من هيئة الدعوة الاسلامية وفندق أنوار المدنية من جمعية القرآن الكريم.

وقال مفرح بحسب وكالة السودان للأنباء، تمت استعادة جزء من الأوقاف المعتدى عليها من النظام البائد بعد إجراء التحقيقات اللازمة والتي قدرت قيمتها السوقية بأكثر من 641 مليار جنيه، شملت دكاكين بأجرة المثل.

واوضح مفرح ان قيمة مديونية الاوقاف من الاشخاص الذين لم يسددوا الإيجار بلغت 30.452.183.30 لسنوات متراكمة باعتبار أن كل عقارات الأوقاف في مناطق حيوية واستثمارية.

وفيما يختص بأوقاف السعودية وأوضح أن هناك أوقافا تجري حولها التحقيقات حاليا في المملكة العربية السعودية أهمها تعدد نظار الوقف بالمملكة (لان كل وزير له ناظر وقف) اضافة إلى اننا لم نجد حسابا بنكيا للوقف بالمملكة.

وقال مفرح إن تحقيقا يجرى حول حكم احدى المحاكم بالسعودية بوقف أبي ذر لصالح هيئة الاوقاف بالسعودية نتيجة للإهمال مضيفا انهم وجهوا باخلاء مبني مؤجر لبعثة الحج بـ500 ريال. وأضاف أن التحقيق مستمر في أوقاف أخرى ونوه الى أن العقارات التي تم استردادها تشمل قاعة الصداقة وحديقة الحيوانات وفندق السودان الكبير باعتبارها مسجلة كأوقاف منذ العام1911م.

وكشف وزير الإرشاد والأوقاف، أن الوزارة كونت لجنة للتحقيق والمراجعة للاوقاف الاسلامية بالداخل والخارج كما قامت بالغاء كل القوانين الخاصة بالاوقاف في الولايات اضافة لاجراء تعديل في قانون الاوقاف 2008 وقانون 2020 ليصبح قانونا واحدا يحكم كل السودان بإدارات الولايات .

الخرطوم شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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