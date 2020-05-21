وزارة الصحة تعلن توسيع مركز الاتصال القومي للطوارئ الصحية





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن توسيع مركز الاتصال القومي للطوارئ الصحية حيث أصبح بامكانه استقبال مكالمات لاكثر من (٩٠٠٠) بدلا عن (٢٠٠٠) مكالمه يوميا، ومن جميع ولايات السودان.

ونوهت الوزارة في تعميم صحفي ان المركز يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة و طوال ايام الاسبوع دون توقف ويتم تحويل البلاغات مباشرة للجهات المعنية بالاستجابة.

وساهم المركز ايضا في زيادة الوعي الصحي، حيث لم يقتصر فقط علي تقديم خدمه التبليغ عن حالات اشتباه بفايروس كرونا المستجد، بل أيضاً الإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بطرق الانتقال و الوقايه و كيفيه التعامل مع مرضي كرونا.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين في حالة الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا التبليغ الفوري في الرقم ٩.

صحيفة الجريدة

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