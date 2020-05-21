وزير المالية يؤكد معالجة رواتب العاملين بالقطاع الخاص





قال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في المنصة الموحدة بدار الاطباء أمس ان جلسة مجلس الوزراء استمعت الى تنوير قدمه وزير المالية حول معالجة رواتب القطاع الخاص.

واشار وزير الثقافة والاعلام ان وزير المالية اكد علي معالجة اوضاع العاملين بالقطاع الخاص باصدار مساومة جماعية مع القطاع الخاص بعد العيد مباشرة لزيادة المرتبات تتسم بقدر من المرونة مع مرعاة للاوضاع والظروف التي يمر بها القطاع الخاص نتيجة لظروف جائحة كورونا وتأثيراته على الوضع الاقتصادي .

ونفي وزير الثقافة والاعلام ما تتداولة المواقع والوسائط حول اصدار جدول للامتحانات واكد بانه لم يتم اصدار اي جدول للامتحانات وهو الامر الذي سيتم وفق مؤشرات للوضع الصحي بالبلاد وطمأن اولياء امور الطلاب بان تحديد الامتحانات سيكون قبل موعد كاف .

صحيفة الجريدة

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