مجلس الوزراء يوجه بمعالجة مفارقات في مرتبات الشرطة





وجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بمعالجة أمر مرتبات الشرطة التى حدثت فيها بعض المفارقات تقديراً للدور الكبير الذي تقوم به في ظروف البلاد الحالية. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة “فيصل محمد صالح” في تصريحات صحفية، إن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تحدث عن تطبيق الهيكل الراتبى الجديد، وقال انه استهدف تحقيق الرضاء الوظيفي ومعالجة التشوهات التى سادت في الفترة السابقة.

وابان وزير المالية أن الهيكل يُطبق حالياً على الخدمة المدنية، كما تم معالجات خاصة للقضاة والمستشارين القانونيين وكذلك لجهاز الشرطة والقوات النظامية الأخرى.

إلى ذلك أشار وزير المالية إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بدور كبير لتشجيع قيام التعاونيات وضمان وصول السلع للمستهلك من المنتج مباشرة، وقال البدوي أنه سيتم التشاور مع القطاع الخاص لتطبيق الزيادات بشكل مرن لضمان عدم زيادة أسعار المنتجات بشكل كبير.

صحيفة المجهر السياسي

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