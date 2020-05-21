قوة عسكرية تداهم منزل علي عثمان وتأمر اسرته بإخلائه





داهمت قوة عسكرية منزل نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان محمد طه وطالبت أسرته باخلاء المنزل تسليمه لها بحجة مصادرته لصالح الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة للمجهر ان القوة وصلت المنزل ظهر اليوم “الأربعاء” وأمرت زوجته وبناته الخروج من المنزل لجهة مصادرته من قبل الحكومة

واشارت المصادر الى أن القوة لم تبرز أي مستند يؤكد مصادرة المنزل الأمر الذي دفع الأسرة لعدم الخروج من المنزل خاصة وأن أمر الإخلاء جاء في نهار رمضان ومع تباشير عيد الفطر

وأوضحت المصادر الوضع لا يزال كما هو وأن الأسرة لا تزال في إنتظار وكيل النيابة ليبت في الأمر بينما ترتكز القوة العسكرية خارج المنزل.

صحيفة المجهر السياسي

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