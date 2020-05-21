الشمالية: تمديد حظر التجوال و الإغلاق لعشرة أيام اعتبارا من اليوم





قررت اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالولاية الشمالية في اجتماعها اليوم بدنقلا برئاسة والي الولاية لمكلف رئيس اللجنة اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قررت تمديد فترة سريان القرارات السابقة التي تم إصدارها في الاجتماع السابق وهي تمديد إغلاق جميع الاسواق بالولاية لمدة عشرة أيام أخرى اعتبارا من اليوم مع مناشدة المواطنين الالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة

واكد الاجتماع تمديد حظر التجوال لمدة عشرة أيام أخرى اعتبارا من اليوم مع التطبيق الصارم لانفاذه ومعاقبة المخالفين والاستمرار في منع دخول المركبات العامة والخاصة للولاية مع مراقبة ومتابعة مداخل الولاية وتطبيق العقوبات على المخالفين

اضافة الى تمديد إجازة العاملين بالمؤسسات والمصالح والهيئات مدفوعة الاجر لمدة عشرة أيام أخرى اعتبارا من اليوم .كما قررت اللجنة أيضاً ايقاف حركة تنقل المواطنين والعربات بين محليات الولاية المختلفة إلا للحالات المرضية الطارئة وضبط استخراج تصاريح المرور للمركبات والعربات إلا عند الضرورة القصوى

ومن قرارات اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالشمالية ايضا منع إقامة صلاة عيد الفطر المبارك والتجمعات في الساحات والاماكن العامة ومنع اقامة جميع المناسبات ومظاهر تلقي تهاني عيد الفطر المبارك ومنع خروج المعدنين من الولاية للولايات والتشديد علي البقاء في اماكنهم والتوجيه للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية بتكثيف التوعية والتثقيف الصحي لهم

كما امن الاجتماع على توجيهات بنك السودان المركزي بعمل البنوك من اليوم الخميس وحتي السبت القادم الثالث والعشرين من الشهر الجاري من الثامنة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر

وشدد الاجتماع علي منع دخول أي مزارع من ولاية الجزيرة للعمل في مجال الزراعة بالولاية الشمالية لحين انقضاء جائحة كورونا

سونا

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