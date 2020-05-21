الجزيرة : لجنة لتقصي الحقائق حول أعمال العنف والتخريب بالمناقل





– أصدر اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم قرارا بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أعمال العنف والتخريب بمحلية المناقل .وسمي القرار المستشار القانوني أبو بكر عثمان عبد الرحمن رئيسا وممثل شرطة الولاية مقررا وعضوية ممثل الفرقة الأولى مشاة وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل لمحلية المناقل .

وحدد القرار مهام اللجنة وإختصاصاتها في حصر التلف الناتج عن أعمال العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة بالمحلية والتحري حول أسباب العنف والتخريب والدوافع الحقيقية للهجوم علي المحلية وتحديد الأشخاص المسؤولين عن أعمال التلف وتحديد التدابير اللازمة للوقاية من مثل هذة الأعمال مستقبلا وحماية المحلية والتحقق من الأعمال الوقائية التي قامت بها الشرطة للحيلولة دون وقوع التعدي والتخريب علي المحلية وحجم الحراسة الموجودة بالمحلية علي أن ترفع اللجنة تقريرها للوالي خلال اسبوعين.

وتشير(سونا ) الى أن تخريباً قد حدث من بعض المواطنين والتجار بسبب قرار المدير التفيذى بالحظر الكامل لسوق المناقل اليومين الماضيين . …

سونا

شارك الموضوع :





