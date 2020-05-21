بعمر 53 عاما… تايسون بعضلات بارزة وأداء سريع يعود للحلبة





ظهر بطل العالم السابق في الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون، بمقطع مصور موضحا بأنه لا يزال يتمتع برشاقته ورغبته بالعودة إلى الحلبات.

المقطع المصور الذي انتشر على منصة “ويبو” الصينية، يظهر فيه صاحب الـ53 عاما وهو بصحة ولياقة جيديتين.

وظهر تايسون بعضلات بارزة بالإضافة لقيامه ببعض الحركات مستعرضا سرعة لكماته، وقال في المقطع المصور بأن احتمال عودته إلى حلبات الملاكمة لا يزال مفتوحا.

يذكر بأن تقارير إعلامية إسبانية أشارت في وقت سابق الى احتمالية إقامة نزال بين أسطورتي الملاكمة، بطلي العالم في الوزن الثقيل، إيفاندر هوليفيلد، ومايك تايسون، في المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة مع تايسون لإقناعه بخوض نزال ضد هوليفيلد، في الـ11 من يوليو/ تموز المقبل، على أرض المملكة العربية السعوية بعد الكشف عن الإعلان الترويجي.

في إعادة للنزال التاريخي الذي جرى بين الملاكمين في عام 1997، وانتهى بعض تايسون لأذن هوليفيلد، ليتم استبعاده من النزال.

سبوتنيك

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