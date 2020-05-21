قرار لمحلية شيكان بمنع إقامة صلاة عيد الفطر بالميادين





أصدرت لجنة الطوارئ الصحية بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان قرارا يقضي بعدم إقامة صلاة العيد بالساحات والميادين وذلك في إطار التحوطات الوقائية للحد من إنتشار فايروس كورونا.

وتناشد لجنة الطوارئ الصحية بمحلية شيكان كافة المواطنين بالإلتزام التام بتنفيذ هذا القرار والعمل بالتوجيهات الصحية بالبعد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

وتتقدم لجنة الطوارئ الصحية بمحلية شيكان بالتهنئة الحارة لمواطني المحلية بعيد الفطر المبارك وتتمني أن تعود المناسبة والمحلية في تقدم مستمر في طريق التنمية المستدامة..

سونا

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