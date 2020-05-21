إنعقاد الاجتماع الأول للجنة ازالة التمكين بشمال كردفان





رأس اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي شمال كردفان المكلف صباح اليوم الإجتماع الأول للجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال بولاية شمال كردفان.

واستعرض الاجتماع خطة العمل التي تنفذها لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد بالولاية .

وقال الوالى إن اللجنة ينتظرها عمل كبير لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ،ودعا اعضاء اللجنة الي الاسراع في تكوين اللجان وبدء العمل.

الاستاذ علي ابو القاسم مقرر اللجنة الناطق الرسمي أوضح أن اللجنة تنتظرها مهام عظيمة نسبة للوضع المازوم الذي عاشته الولاية طيلة سنوات الانقاذ البائدة وان الايام القادمة ستشهد عملا ملموساً لجدية اعضاء اللجنة على مختلف تكويناتهم .ودعا جماهير ولاية شمال كردفان والمؤسسات الى تقديم الدعم للجنة لتعمل على تنفيذ مهامها موضحا ،أن اللجنة ستعمل على استرداد كل اموال الولاية المنهوبة وازالة كل مظاهرالتمكين.

سبوتنيك

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