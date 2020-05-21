والي جنوب دارفور يصدر قراراً بتمديد حظر التجوال ل(10) أيام





أصدر اللواء ركن هاشم خالد محمود والي ولاية جنوب دارفور قراراً بتمديد الحظر الشامل والقفل التام للأسواق اعتبارآ من يوم الثامن والعشرون من رمضان الموافق الجمعة الثاني والعشرون من مايو ولمدة عشرة أيام حتى يوم 31/5/2020

ولفت القرار الى تمديد حظر التجوال الشامل والقفل التام للأسواق مع منع التجمعات وصلاة العيد بالمساجد والفسحات بالأحياء بكل محليات الولاية.

وطالب الوالي مواطني الولاية بضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه مع البقاء في المنازل لتجاوز جائحة كورونا “لافاقدين ولا مفقودين بحسب حديثة”

تشير (سونا) إلى أن ولاية جنوب دارفور سجلت عدد (25) حالة لفايروس كورونا منها ثلاثة وفيات واصابة عشرة من طاقم وزارة الصحة بالفايروس.

سونا

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