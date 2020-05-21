كباشي يلتقي سفير جمهورية جنوب السودان





– التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ،بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، كاو ناك مابير سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم.

وأكد مابير ،في تصريح صحفي، متانة وازلية العلاقات الثنائية ، مشيرا إلى ان اللقاء تناول سبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وأكد سيادته التزام دولة الجنوب بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار بالسودان عبر المفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح التي تستضيفها حاليا العاصمة جوبا .

وقال إن اللقاء أكد على أن الأمن والاستقرار في البلدين كل لا يتجزأ.

سونا

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