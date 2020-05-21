المهنيون يطالبون بإجازة قانون حماية الكوادر الطبية





طالب تجمع المهنيين السودانيين أجهزة الدولة كافة ومجلس الوزراء للتدخُّل على وجه السُّرعة بإجازة قانون حماية الكوادر الطبية والصحية، وذلك على إثر ما حدث من اعتداءٍ على الأطباء بمستشفى أم درمان ليلة أمس “الأربعاء” وقبله في أماكن شتّى في بلادنا، واصفين الحادثة بأنها أمرٌ مستهجنٌ ومقيتٌ ومرفوضٌ تماما.

وأكد التجمع في بيان رسمي له على صفحته بفيس بوك اليوم على أهمية تهيئة الدولة، البيئة الملائمة لتقديم خدمة طبية تُليق بكرامة الإنسان، حتى لا يكون فقدانها مدعاةً لانتهاك حقوق الأبرياء من العاملين بالحقل الصحي.

وذكر التجمع في بيانه أنهم سبق وأن طالبوا بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والشرطية بما يتماشى مع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن لم تخطو حكومة الثورة أية خطوة جادة تجاه هذا الأمر، مجددين مطلبهم بإقالة مدير عام الشرطة، التي قال البيان إنها “صارت ضرورة عاجلة إزاء ما يحدث من اعتداءاتٍ مُمنهجةٍ ومُتكرِّرةٍ على الكوادر الطبية والصحية”.

واستهجن التجمع الاعتداءات التكررة على الكوادر الطبية والصحية، الذين يعملون في ظروف لا تُخفى على أحدٍ ، والتي زادت وطأتها في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

سونا

شارك الموضوع :





