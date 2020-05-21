السودان واثيوبيا يتفقان على تكليف وزراء المياه الثلاثة للعودة للتفاوض





عقد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك عصر اليوم اجتماعاً اسفيرياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي د.أبي أحمد بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديرى المخابرات في البلدين.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع دولتى مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.

وأمن الطرفان خلال الاجتماع على أهمية عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاقات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في واشنطون.

وأكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك استعداد السودان للتواصل المستمر مع الدولتين للوصول لإتفاق يضمن التوافق الكامل بين الأطراف الثلاثة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

واتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن.

سونا

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