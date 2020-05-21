الوفد المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يختتم جولته للولايات





اختتم الوفد المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الذي ضم مولانا حسن محمد شيخ ادريس قاضي والاستاذ محمد الفكي سليمان ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، جولته لولايات كسلا ،القضارف والجزيرة والتي استمرت اربعة ايام .

وقال عضو مجلس السيادة الاستاذ محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي، ان الوفد وقف خلال زيارته للولايات الثلاث على قضايا المواطنين ومعاش الناس وتوفير السلع الضرورية والموقف الأمني ،والجهود الصحية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا وتسريع لجان ازالة التمكين لمباشرة اعمالها، والوقوف على التسامح والتعايش بين مكونات الولاية خاصة في ولايتي كسلا والقضارف.

واضاف الفكي ان الوفد بحث مع حكومات الولايات حجم ومستوى التناغم وتكامل الأدوار في الشراكة في الحكم بين قوى الحرية والتغيير وحكومات الولايات التي حددتها الوثيقة الدستورية بين المكونين العسكري والمدني لمدة 39 شهرا . واشار الاستاذ الفكي الى ان الوفد تفاكر حول التحديات التي تواجه هذه الشراكة واهمية الدور الذي يضطلع به الشباب وقوى الحرية والتغيبر لاسناد حكومة الفترة الانتقالية ، مبينا ان الوفد سيقوم برفع الاشكالات التنظيمية والتي تواجه الشراكة للمجلس المركزي للحرية والتغيير ولمجلسي السيادة والوزراء بغرض ايجاد الحلول لها حتى يكون عمل واداء حكومات الولايات اكثر تناغما وينعم فيه المواطنون بثمار الحرية والتغيير .

واقر الفكي بوجود الكثير من اوجه النظام البائد في مؤسسات الولايات وفي مشهدها العام ، رغم التغيير الذي حدث فيها ، مما ادى الى حدوث كثير من الاضطرابات في عدد منها ،مؤكدا ان الوفد سيقوم برفع هذه التحديات والاشكالات التي برزت في هذه الولايات لمجلسي السيادة والوزراء بغرض اصدار القرارات والتوجيهات بشانها.

من جانبه اشاد عضو مجلس السيادة مولانا حسن محمد شيخ ادريس قاضي ووزيرة الشباب والرياضة الاستاذة ولاء البوشي بالمجهودات الكبيرة والعمل الذي قامت به حكومات الولايات وبالدعم الذي وجدته من قوى الحرية والتغيير وقطاع الشباب ، ومكونات الولاية من اجل الحفاظ علي الاستقرار والامن والاهتمام بقضايا ومعاش الناس منذ مباشرة حكومة الفترة الانتقالية لأعمالها.

سونا

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