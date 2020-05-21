التعايشي يتسلم مبادرة ازرق طيبة لدعم السلام بالبلاد





تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات جوبا الأستاذ محمد الحسن التعايشي ، مبادرة الشيخ عبدالله الشيخ أحمد ازرق طيبة لدعم عملية السلام بالبلاد.

واثنى عضو مجلس السيادة الانتقالي لدى لقائه اليوم بمقر إقامته وفد المبادرة برئاسة محمد حمد سعيد ،الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي، القيادي بالحرية والتغيير، على الدور الكبير الذي ظل يؤديه ازرق طيبة في مجالات العمل والنضال الوطني وهموم وقضايا البلاد.

من جانبه أوضح محمد حمد سعيد في تصريح صحفي ان المبادرة ترتكز على مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة والنظام الفيدرالي والتقسيم العادل للسلطة والثروة وشمولية السلام.

وأكد سيادته حرص المبادرة على أن يشمل الحوار الوطني كافة الحركات المسلحة.

سونا

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