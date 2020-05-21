مفاوضات السلام: الاتفاق على نظام حكم ذاتي فيدرالي





جددت الوساطة الجنوبية لسلام السودان التزامها بالموعد المحدد للتوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية السلام بجوبا في العشرين من شهر يونيو القادم

وقال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة في تصريحات صحفية عقب جلسة التفاوض التي عقدت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان -الجبهة الثورية اليوم بكل من جوبا والخرطوم عبر تقنية الفيديو ، قال أن الجلسة تطرقت لثلاث قضايا أساسية تمثلت في نظام الحكم حيث طالبت الحركة الشعبية بنظام حكم ذاتي بينما اقترحت الحكومة نظام حكم فيدرالي وبعد المناقشات تم الاتفاق على نظام حكم ذاتي فيدرالي في المنطقتين مبينا أن الاختلاف بين الطرفين انحصر في أن الحركة الشعبية ترى وضع النص في صلب الاتفاق بينما ترى الحكومة أن يوضع في ديباجة اتفاق المنطقتين

وفي ملف الترتيبات السياسية وبخصوص تقسيم الثروات المنتجة في الإقليم أوضح ضيو أن الطرفين اتفقا علي منح نسبة 40% منها للاقليم و60% للحكومة القومية لمدة عشر سنوات على أن يحق لاطراف الاتفاقية في نهاية الفترة الانتقالية وأصحاب المصلحة والوسيط أن يتفقوا على تحديد نسبة ثابتة لصالح الإقليم في المنطقتين

كما أكد ضيو أتفاق الطرفين علي إنشاء مفوضية للحريات الدينية واصفا هذه الخطوة بالمهمة في مخاطبة جذور الأزمة في السودان بصفة عامة وفي المنطقتين بصفة خاصة

سونا

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