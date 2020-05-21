وزير الإعلام يقول: الخرطوم شهدت الخميس حالة من الانفلات العام المزعج جدا.. ويضيف “ذلك له مبرراته”





وجهت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الشرطة والاجهزة النظامية الاخرى بالتشدد فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا خلال الايام القادمة

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ/فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية مساء الخميس فى المنصة الاعلامية للكورونا عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ انه سيتم ضبط الحركة خلال الايام القادمة وعدم السماح للسيارات بالحركة والسفر بين الولايات لتفادي انتشار وانتقال العدوى لمواطني الولايات.

واضاف الوزير انه لن يتم السماح لأي شخص بالحركة داخل الولاية الا بالتصريح المصدق، لافتا الى ان ولاية الخرطوم شهدت الخميس حالة من الانفلات العام فى الحركة وصفه بالمزعج جدا ، تمثلت في ازدحام الاسواق واقبال المواطنين على البنوك لصرف المرتبات، واردف بالقول ” ذلك له مبرراته ” مشيرا الى استمرار عمل البنوك حتى السبت المقبل لمقابلة متطلبات العملاء وصرف المرتبات

واستعرض الوزير فى حديثه الأوضاع الصحية فى البلاد على ضوء تقرير اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، مشيرا الى ان حالات الاصابة بالكورونا وفقا للتقرير الذى صدر امس وحمل احصائية ثلاثة ايام بلغت 410 حالة جديدة ايجابية ، منها 245 حالة فى ولاية الخرطوم والبقية موزعة على الولايات مضيفا بان العدد الكلي للاصابة بلغ 3138 حالة منذ ظهور الوباء منها ( 309) حالة شفاء و121 حالة وفاة.

الخرطوم 21-5-2020 (سونا)

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