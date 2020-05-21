الارصاد: إستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة بأجزاء واسعة من البلاد





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة ان تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد.

واشار التقرير الى إستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة في أجزاء من ولايات (الجزيرة، النيل الأبيض، سنار، وسط وغرب دارفور، غرب كردفان، القضارف).

و تبين الصورة المرفقة مع الخبر بداية نشاط لخلايا من السحب الرعدية في أجزاء متفرقة من ولايات( البحر الأحمر، الشمالية، كسلا) ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مضيفا ان الفاصل المداري يقع اليوم شمال كسلا و ابو حمد جنوب كريمة وشمال الولايات الغربية

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة 44 درجة مئوية سجلت في مدينتي دنقلا و وادي حلفا .

وأشار التقرير ألي أن أعلى درجة حرارة في مدينة الخرطوم ستكون 41 درجة وأدناها 28 درجة مئوية مضيفا أن البلاد تسودها رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في معظم الانحاء .

سونا

شارك الموضوع :





