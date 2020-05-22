السودان سقوط قطار بضاعة نتيجة تخريب السكة الحديد





تعرض قطار بضاعة للخروج من السكة الحديد وسقوط عدد من العربات على الأرض.. جاء الحادث بعد أن تفاجأ السائق بتخريب متعمد على الخط الرئيس نتيجة

سرقة البلنجة والكمر من كبري الكيلو 93 (القسم محطتي الميجا وجبل جاري جنوب شندي )

وهذا العمل التخريبي المنظم يستهدف أولا سرقة الحديد وقد اعتاد اللصوص في ازمان مختلفة على ذلك و بيعه بثمن زهيد ناسين أن ذلك العمل يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة للاقتصاد وقد صرح مسؤولوا الهندسة. أن اصلاح

العطل يحتاج لمدة اسبوعين وقد اطمأنت الهيئة

على عدم وجود خسائر في الأرواح.

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