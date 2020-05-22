محلية كرري تدعم الأسر المتضررة من الحظر الصحي





تواصل محلية كرري بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات وإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية وبرعاية المدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم توزيع كرتونة جائحة كورونا لعدد من المناطق والأحياء السكنية للأسر. هذا وقد تسلمت محلية كرري اليوم الخميس عددا من العربات المحملة بكرتونة جائحة كورونا يتم توزيعها للحارة (80) الإسكان. وكرري غرب الحارة (101) (65) وكرري الحارة (75) والبالغ عددها حوالي عشرة آلاف كرتونة.

من جانبه أكد الأستاذ عبد ألله يوسف هارون رئيس اللجنة العليا لكرتونة جائحة كورونا بمحلية كرري أن بعض المناطق تسلمت الكرتونة مشيرا إلى ضرورة وأهمية تضافر الجهود لإيصال الكرتونة لكل أسرة هذا وقد أشار رئيس اللجنة العليا بأن هنالك عدد سبعة الف كرتونة سيتم توزيعها لمناطق الفتح(1) و(2) غدأ الجمعة ..وتحوي الكرتونة سلعا غذائية وموادا تموينية.

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