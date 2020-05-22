وزير الثقافة والإعلام: الوضع الصحي بالبلاد ما زال” مقلق”





قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح ان الوضع الصحي بالبلاد ما زال ” مقلق ” و يحتاج الى مزيد من ضبط الاجراءات الاحترازية والالتزام بالتوجيهات والارشادات الصحية والطبية لمنع انتشار جائجة الكورونا

وقال الوزير في تصريحات صحفية مساء اليوم فى المنصة الاعلامية للكورونا عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ ” لدينا نظام صحي منهار” يقف على جهود الكوادر الطبية وتعبئة جهود الدولة ، لافتا الى ان ذلك يحتاج الى زمن طويل لاعادة النظام الصحي الى وضعه الطبيعي.

واضاف أن النظام الصحي القديم لم يقم بتوظيف الأطباء طوال السنوات السابقة مشيرا الى ان معظم الكوادر الطبية والتى تصل ما بين 70 – 80 % هم غير متعاقدين مع وزارة الصحة ولا يتلقون مرتبات ويعملون بنظام الورديات، وليس هناك التزامات من قبل الوزارة تجاههم واصفا ذلك الامر بالمزعج ”

وكشف الوزير عن صدور قرار من وزارة الصحة بصرف مرتبات لكل نواب الاخصائيين العاملين فى المستشفيات ودفع نفقات تخصصهم لمجلس التخصصات الطبية ، علاوة على توفير التأمين الصحي لكل الكوادر الطبية وذلك تقديرا وعرفانا للدور الكبير الذى ظلت تقوم به الكوادر الطبية في مواجهة الوباء و التضحيات الكبيرة لهم .

سونا

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