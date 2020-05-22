أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 22 مايو 2020م
صحيفة السوداني الدولية : –
(المالية) تحقق صرف متطلبات الهيكل الراتبي الجديد
– إنشاء كيبل يوفر ثلاثة أضعاف سعة الانترنت بالسودان و(22) دولة
– والي نهر النيل يوجه بحسم المتلاعبين بأوزان وأسعار الخبز
– ضبط (8) متهمين بالإعتداء على أطباء مستشفى حوادث أم درمان
– مساع لاستثناء عربات توزيع السلع الغذائية بـ (الخرطوم) من الحظر – تعليق صلاة عيد الفطر والجمعة بولاية البحر الأحمر.
صحيفة أخبار اليوم: –
وزير الدولة بالخارجية: رفع اسم السودان مسألة وقت ونحن نراه قريباً
– عرمان : حکومة السودان الانتقالیة و الحرکة الشعبیة لتحریر السودان یتفقان علی قضایا الثروة و مفوضیة مستقلة للحریات الدینیة فی السودان
– والي الخرطوم :إجتماع يستثني عربات توزيع السلع الغذائية من الحظر
– اسرة اول ايام عيد الفطر بتلفزيون السودان تحتفي بالشباب الثوار والكنداكات وتخصص البرمجة لابداع الجيل الجديد
– هيئة شؤون الأنصار تصدر بيانا بخصوص صلاة عيد الفطر
صحيفة آخر لحظة :
– بيان مثير لمسؤول بالنظام السابق اعفاه حمدوك
– تنفيذ صرف راتب شهر مايو بالهيكل الراتبي الجديد
– الحكومة: طلب البعثة الاممية لايحتوي على وجود عسكرى
– والي شمال كردفان: (ازالة التمكين) ينتظرها عمل كبير
صحيفة الوطن :
– لجنة مشتركة بين السيادي والوزراء لصياغة وثيقة بشأن البعثة الأممية
– عرمان : العلمانية شرط لبناء السودان الجديد
– الخارجية: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت
– الحكومة: السودان طرف أصيل في سد النهضة
– عبد الرحيم محمد حسين في العناية المركزة
– تشكيل لجنة تسيير مركزية لجمعية الهلال الأحمر
صحيفة السوداني :
– اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية على إنشاء وزارة للسلام وحقوق الإنسان ومفوضية للحريات الدينية – نبيل أديب لـ(السوداني) : توصلنا لبعض المتهمين في فض الاعتصام
صحيفة اليوم التالي :
– وفاة وإصابة (44) تاجراً في حادثة حركة احتراقا داخل عربة في شمال دارفور
– (زلزال الثورية).. السلام في خطر
– التنمية الاجتماعية بالخرطوم: توزيع 10 آلاف وجبة يومياً على الأطفال والشباب في وضعية الشارع
– الأرصاد الجوية تتوقع زيادة معدلات هطول الأمطار بالخرطوم
-الأهلي شندي يتلقى صدمة قاسية من الاتحاد الدولي
صحيفة صوت الأمة :
– تفاهمات سودانية أمريكية على تعويض أسر ضحايا التقجيرات
– القبض على المتهمين بالإعتداء على الأطباء
– وفاة وإصابة 74 مواطن في حادث سير بشنقل طوباية
– إتفاق على إصدار قانون جديد للنقابات
كوش نيوز