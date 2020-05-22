



أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 22 مايو 2020م

صحيفة السوداني الدولية : –

(المالية) تحقق صرف متطلبات الهيكل الراتبي الجديد

– إنشاء كيبل يوفر ثلاثة أضعاف سعة الانترنت بالسودان و(22) دولة

– والي نهر النيل يوجه بحسم المتلاعبين بأوزان وأسعار الخبز

– ضبط (8) متهمين بالإعتداء على أطباء مستشفى حوادث أم درمان

– مساع لاستثناء عربات توزيع السلع الغذائية بـ (الخرطوم) من الحظر – تعليق صلاة عيد الفطر والجمعة بولاية البحر الأحمر.

صحيفة أخبار اليوم: –

وزير الدولة بالخارجية: رفع اسم السودان مسألة وقت ونحن نراه قريباً

– عرمان : حکومة السودان الانتقالیة و الحرکة الشعبیة لتحریر السودان یتفقان علی قضایا الثروة و مفوضیة مستقلة للحریات الدینیة فی السودان

– والي الخرطوم :إجتماع يستثني عربات توزيع السلع الغذائية من الحظر

– اسرة اول ايام عيد الفطر بتلفزيون السودان تحتفي بالشباب الثوار والكنداكات وتخصص البرمجة لابداع الجيل الجديد

– هيئة شؤون الأنصار تصدر بيانا بخصوص صلاة عيد الفطر

صحيفة آخر لحظة :

– بيان مثير لمسؤول بالنظام السابق اعفاه حمدوك

– تنفيذ صرف راتب شهر مايو بالهيكل الراتبي الجديد

– الحكومة: طلب البعثة الاممية لايحتوي على وجود عسكرى

– والي شمال كردفان: (ازالة التمكين) ينتظرها عمل كبير

صحيفة الوطن :

– لجنة مشتركة بين السيادي والوزراء لصياغة وثيقة بشأن البعثة الأممية

– عرمان : العلمانية شرط لبناء السودان الجديد

– الخارجية: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت

– الحكومة: السودان طرف أصيل في سد النهضة

– عبد الرحيم محمد حسين في العناية المركزة

– تشكيل لجنة تسيير مركزية لجمعية الهلال الأحمر

صحيفة السوداني :

– اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية على إنشاء وزارة للسلام وحقوق الإنسان ومفوضية للحريات الدينية – نبيل أديب لـ(السوداني) : توصلنا لبعض المتهمين في فض الاعتصام

صحيفة اليوم التالي :

– وفاة وإصابة (44) تاجراً في حادثة حركة احتراقا داخل عربة في شمال دارفور

– (زلزال الثورية).. السلام في خطر

– التنمية الاجتماعية بالخرطوم: توزيع 10 آلاف وجبة يومياً على الأطفال والشباب في وضعية الشارع

– الأرصاد الجوية تتوقع زيادة معدلات هطول الأمطار بالخرطوم

-الأهلي شندي يتلقى صدمة قاسية من الاتحاد الدولي

صحيفة صوت الأمة :

– تفاهمات سودانية أمريكية على تعويض أسر ضحايا التقجيرات

– القبض على المتهمين بالإعتداء على الأطباء

– وفاة وإصابة 74 مواطن في حادث سير بشنقل طوباية

– إتفاق على إصدار قانون جديد للنقابات

كوش نيوز

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