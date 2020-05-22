والي غرب كردفان يصدر قرارا بمنع صلاة العيد بمساجد الولاية





– أصدر والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله قرارا ولائيا حمل الرقم (37) للعام 2020م قضى بمنع إقامة صلاة العيد بجميع المساجد والساحات بالولاية .

وجاءت ضوابط المنع في القرار بإغلاق جميع المساجد بمحليات الولاية المختلفة صبيحة يوم العيد ومراقبة من يخالف هذا القرار والإبلاغ عنه ، كما جاء في ضوابط المنع أيضا كل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية بعقوبة السجن أو الغرامة أو العقوبتين معا .

هذا وقد وجه القرار الأمانة العامة للحكومة ورئيس و أعضاء لجان المساجد بالولاية بوضعه موضع التنفيذ .

سونا

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