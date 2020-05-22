محمد الفكي: دائرة ضيقة من المكون (المدني والعسكري) رتبت لقاء البرهان ونتنياهو





اكد عضو المجلس السيادي الاستاذ محمد الفكي التوافق التام بين المكون العسكري والمدني إلا انه كشف عن تباعد فى وجهات النظر. واتهم الفكي النظام البائد وعدد من الموجودين على المشهد السياسي بالسعي لفض الشراكة لعقد تحالف مع العسكر وقال إن هذا الامر غير ممكن لان قوى الحرية والتغيير الموجودة على الأرض والمدنية التي تمثل العمق المدني موجودة ومنتشرة فى كافة أنحاء السودان والعلاقة بينهم وبين العسكر تحكمها وثيقة دستورية وأضحة لمدة 39 أشهر واردف:”نحن نقوم فيها معا بمهام حدهها الدستور” . ونفي عضو السيادة بعض ما يتحدث به الناس عن أن العسكريين الموجودين فى المجلس السيادي هم أقل كفاءة من المدنيين من ناحية الأداء والتجربة وغيره ، وذكر أن المجلس السيادي به كفاءات وأناس علاقتهم السياسية كانت لفترة طويلة واصحاب خبرة وقادمين من صلب الحراك وصلب العمل النضالي وهو ما اعطاهم تجربة كبيرة . وذكر ان المقارنة بين العسكرين تاتي عندما تنعقد بعض الاجتماعات لان هنالك اشياء اعطتها الوثيقة الدستورية للعسكرين ولم تعطها للمدنيين. وبحسب السوداني الدولية ،اكد الفكي لفضائية (سكاي نيوز عربية) الخميس ان الرحلة التي جمعت بين الفريق البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو كانت برتيب دائرة ضيقة بين المكونيين لا يعلمها إلا عدد قليل من العسكريين والمدنيين.

الخرطوم(كوش نيوز)

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