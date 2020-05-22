صندوق الطلاب يناشد طالبات مدينتي حجار وداؤود عبداللطيف الجامعيتين





في إطار سعي الدولة لدحر جائحة فايروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للطواريء الصحية بتخصيص مدن الصناعة للطالبات كسكن للأطباء (الجيش الابيض) وذلك لتقليل حركة الكوادر الطبية وحصرهم في منطقة وسطى ليسهل ترحيلهم من والى المستشفيات التي يعملون بها حتى يتفرغوا لواجبهم الوطني تجاه المرضى في كافة المستشفيات .

عليه يعلن الصندوق القومي لرعاية الطلاب الطالبات اللائى يسكن مدينتي حجار للطالبات وداؤود للطالبات الحضور للمدن أعلاه لاستلام (مقتنياتهن) اليوم الجمعة وغدا السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا .

وعلى الطالبات خارج ولاية الخرطوم تحديد أحد الأقارب للاستلام حسب الإجراءات المتبعة .

ودعت اللجنة العليا لتسليم مدينتي حجار وداؤود، الطالبات وسكان الأحياء المحيطة بالمدن الجامعية لتفهم هذا الإجراء الذي اقتضته الضرورة القصوى للمساهمة في الحد من جائحة فايروس كورونا وانتظام العمل بالمستشفيات ،

وسيتم تعقيم المدينة قبل وبعد السكن . سائلين الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ البلاد والعباد ويشفي المرضى والمصابين

السوداني

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