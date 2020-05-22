الشئون الدينية: تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات





أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد حفظا للنفس من الهلاك منوهة الى ان ذلك جاء استنادا الى أهل الإختصاص .

ووجهت الوزارة في بيان تلاه الاستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف اليوم، جميع المسلمين بإقامة صلاة العيد بالمنازل، مناشدا المشايخ والفقهاء والعلماء ورجال الدين بالدعاء في العيد لرفع البلاء .

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :-

وزارة الشئون الدينية والأوقاف

توجيهات بإجراءات وقائية في صلاة العيد

تهنئ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الامة الاسلامية عامة والسودانية خاصة بحلول عيد الفطر المبارك اعاده الله على الامة بالخير والبركات وتسأل الله أن يزيح عنها جائحة كرونا ويحفظ البلاد والعباد .

يأتي العيد هذا العام والبلاد تمر بجائحة كرونا وقد اغلقت دور العبادة وتعطلت الحياة، ولنا في هذا اليوم صلاة وشعائر وهي سنة مؤكدة للرجل المقيم غير المعذور ومستحبة في حق النساء والصبيان والمسافرين، ولكن هذه المرة ومع الاجراءات الصحية ونسبة لازدياد حدة المرض وانتشاره في المجتمع، ولما ان صلاة العيد هي اكبر تجمع للامة الاسلامية في المساجد وغيرها من الساحات، ولما للمرض من أسباب انتشار وطرق انتقال ومنها التجمعات، فاننا واستنادا الى أهل الإختصاص نوجه بتعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد حفظا للنفس من الهلاك واستنادا الى قوله تعالى : (ولا تقتلو انفسكم) وقوله تعالى : (ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبقاعدة الضرر يزال وبقاعدة دفع المفسدة أعظم من جلب المصلحة وبقاعدة حفظ النفس من حفظ الدين .

نوجه جميع المسلمين باقامة صلاة العيد بالمنازل منفردين ركعتين او فليصل كل رب بيت بأهله متباعدين ركعتين دون خطبة بل دعاء ملح لله بأن يرفع عنا الوباء وليكبر كل مؤذن في مسجده التكبير الطبيعي دون صلاة احياء للشعائر (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).

كما تناشد الوزارة مشائخنا وفقهائنا وعلمائنا وسادتنا وطلابهم وحيرانهم ومريديهم واحبائهم من الدعاء لله تعالى في العيد وهو يوم محضور بالملائكة والله معنا بعين الرحمة وهو يوم الجائزة فاخلصوا الدعاء بان يرفع الله عنا البلاء عاجلا غير اجل برحمته الواسعة .

سونا

شارك الموضوع :





