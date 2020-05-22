وفد برئاسة مانيس يطلع على الأوضاع الصحية بشمال دارفور





وصل اليوم إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وزير مجلس الوزراء الدكتور عمر بشير مانيس على رأس وفد اتحادى رفيع ضم وزير ديوان الحكم الاتحادى الدكتور يوسف ادم الضيى ، ووكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتورة سارة عبدالعظيم.

وتجئ زيارة الوفد الي شمال دارفور للوقوف على الأوضاع الصحية العامة جراء تفشى وانتشار جائحة الكورونا بالبلاد وظهور حالات وفيات غامضة وسط كبار السن بالولاية.

وكان في استقبال الوفد بمطار الفاشر والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي وأعضاء لجنة أمن الولاية والأمين العام لحكومة الولاية والمدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

وانخرط الوفد الزائر في اجتماع مغلق بقاعة أمانة حكومة الولاية مع والي الولاية واللجنة التنسيقية العليا لمجابهة كورونا وأعضاء لجنة أمن الولاية.

سونا

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