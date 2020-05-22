تمديد فترة اغلاق الأسواق وحظر التجوال بالنيل الأبيض





أصدر الأستاذ الطيب محمد عبدالله والي ولاية النيل الأبيض بالإنابة قراراً بتمديد اغلاق الأسواق والمعابر الحدودية وحظر التجوال لمدة عشره ايام أخرى اعتباراً من يوم السبت الموافق 23 مايو وحتى يوم الأحد 31 من مايو الجاري واستثني القرار محلات بيع الخضار واللحوم وبقالات المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والورش العاملة في مجال صيانة الآليات الزراعية.

و اشتمل القرار على تمديد فترة الإجازة بأجر الممنوحة للعاملين بالولاية والوحدات الاتحادية لمدة عشرة أيام اخرى لفترة التمديد واستثني القرار العاملين في قطاعات تقديم الخدمات الضرورية في الكهرباء والمياه والصحة والقوات النظامية والنيابة العامة ولجان طوارئ مكافحة وباء الكورونا إلى جانب العاملين في قطاعات مصانع السكر وشركات المواد الغذائية والبنوك.

وقال والي النيل الأبيض بالإنابة في تصريح ل(سونا) أن القرار يأتي بعد الاطلاع على الموقف الصحي بالولاية حسب التقرير الوارد من اللجنة الفنية لدرء وباء الكورونا والذي أوضح أن الإصابات المؤكدة بالولاية ثمانية حالات ونظرا لانتشار الوباء في الولايات المجاورة أمنت لجنة أمن الولاية على القرار لمزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وطمأن والي النيل الأبيض بالإنابة مواطني الولاية باستقرار الوضع الصحي وأنه تحت السيطرة مناشدا جميع المواطنين للتعاون مع الجهات الرسمية واتباع الإرشادات الصحية الوقائية الواردة من وزارة الصحة بالولاية والمركز بالبقاء في المنازل وتفادي الازدحام والتجمعات بقدر الإمكان حفاظا على الأنفس ومجتمع الولاية.

سونا

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