الجمع القسري للسلاح والعربات الغير مقننة بسنار عقب عطلة العيد





-دعا والي سنار اللواء ركن محمد عثمان حمد المواطنين إلى ضرورة التجاوب مع عمل اللجنة الفنية لجمع السلاح في عملية جمع السلاح لتحقيق السلام والاستقرار مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ مرحلة الجمع القسري للسلاح عقب عطلة عيد الفطر.

واكد الوالي خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة الفنية لجمع السلاح والعربات الغير مقننة بولاية سنار استمرار عمل اللجنة وإنجازها الكثير خلال مرحلة الجمع الطوعي.

تجدر الإشارة إلى ان اللجنة معنية بإنفاذ توجيهات اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات الغير مقننة الاتحادية.

سونا

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